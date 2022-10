Roud enfin dans son entier

Après quatre ans de travail, l’édition critique des Œuvres complètes de Gustave Roud (1897-1976) vient de paraître. Rencontre avec Daniel Maggetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande, à l’Université de Lausanne, qui a codirigé ce chantier avec Claire Jaquier.

ÉRIC BULLIARD

Avec ces quatre volumes et plus de 5100 pages, l’œuvre de Gustave Roud apparaît ici beaucoup plus importante que ce que l’on imaginait…

Daniel Maggetti: C’est l’effet de l’éparpillement éditorial. Nous savions qu’elle était importante, parce que, en publiant des éditions de correspondance, nous découvrions progressivement ce corpus, dont les auteurs parlent dans les lettres. A chaque fois, nous allions fouiller dans des revues introuvables, où les lecteurs de Gustave Roud ne vont pas regarder. Il…