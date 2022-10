née Tâche

REMAUFENS

Séraphine Genoud, plus connue sous le nom de Fifine, s’est endormie paisiblement le 17 octobre à l’hôpital de Fribourg, entourée de sa famille. Elle était dans sa 100e année. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Remaufens.

Née le 10 mars 1923, Fifine était l’aînée des sept filles de Joseph et Lucie Tâche-Michel. Elle n’avait que 9 ans lorsqu’elle perdit sa maman, puis sa plus jeune sœur. Elle fut alors séparée de ses sœurs et resta seule avec son papa durant quelques années jusqu’à la naissance de son frère. Sa scolarité terminée, elle travailla au Café de la Place à Châtel-St-Denis, aux tourbières du Crêt, puis à la fabrique de chaussures à Vevey.

En 1945, elle épousa Jules Genoud, de Remaufens. Ensemble, ils acquirent une maison qu’ils rénovèrent et dans…