Savez-vous farcir les choux?

Dès l’automne venu, le légume phare, c’est le chou. Ou plutôt les choux. Les variétés sont nombreuses et certaines sont relativement nouvelles dans nos régions. Deux spécimens se disputent le haut du panier: le chou blanc et le chou frisé. Celui-ci, on va même pouvoir le farcir.

PIERRE-ÉTIENNE JOYE

« Savez-vous planter les choux, à la mode de chez nous?» questionne la rengaine. Les planter, c’est bien, mais savez-vous les farcir? Parce que le chou frisé, il se prête particulièrement bien à l’exercice. C’est en fait une manière de faire très ancienne, héritée de la tradition paysanne, le chou farci.

Pratiquement chaque région a sa grande recette et ses petits secrets qui vont avec. A commencer par la farce. A l’origine, elle est composée de restes de viandes de la veille ou même de la…