UN JOUR, UN DESTIN. Sylvie et Johnny, les amants terribles. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ont tout traversé, tout partagé: une folle passion amoureuse, des chansons et des légions de fans. Mais ces deux idoles ont aussi été emportées dans un tourbillon médiatique.

Vendredi, à 21 h 10, sur France 3