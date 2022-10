RTS 2, MARDI, À 22 H 05

Tatort - Zurich brûle

Lors de son premier jour de travail, la profileuse Teresa Ott est jetée dans le grand bain: un corps est retrouvé près du lac de Zurich. Sur les lieux du crime, Ott est accueillie avec froideur par sa nouvelle collègue française Isabelle Grandjean, qui est certaine que Ott, inexpérimentée, n’a obtenu le poste que grâce à sa famille zurichoise établie de longue date et avec plein de relations. Elle remarque toutefois bientôt que Ott, si elle a peu d’expérience pratique, la compense avec de la persévérance et un esprit analytique. Et aussi différentes que soient les deux femmes, elles se complètent parfaitement dans l’enquête sur le meur tre. Des indices les ramènent dans la turbulente Zurich des années 1980, à l’époque des fronts durs entre la…