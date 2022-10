RTS1, JEUDI, À 20 H 15

DRA 10, au service de la Confédération

C’est l’unité d’élite de l’armée suisse, la crème des Forces spéciales de la Confédération. Ses militaires surentraînés ont été engagés dans la plus grande discrétion en Ukraine et en Afghanistan, pour exfiltrer des Suisses en danger. Leurs missions sont à haut risque, pour eux-mêmes et pour la neutralité suisse. Pour la première fois, ces soldats d’élite se révèlent devant une équipe de télévision, un document rare et inédit. ■