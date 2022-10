Travaux de correction pour le parking de la patinoire

SAINT-LÉONARD

Le parking de 230 places de la patinoire communale de Saint-Léonard, à Fribourg, nécessitera des coûts additionnels de 1,1 million de francs. Des défauts dans les dalles doivent être corrigés avant la mise en service. Dans son communiqué de jeudi, la ville souligne qu’elle n’aura pas à financer ces opérations de mise en conformité, qui font suite au rapport de l’expert mandaté. Les intervenants et leurs assureurs ont trouvé la solution de correction et se sont réparti les coûts. Une convention va être signée dans les prochains jours. Les travaux démarreront en novembre et la ville a bon espoir de pouvoir ouvrir le parking en septembre 2023. ATS