Trouver la vie «eau-delà» de leur imaginaire

FILM



Sébastien Devrient



UNE GOUTTE D’EAU SUR UN VOLCAN

70’, Vertiges Prod/Dreampixies

Une sommité de la plongée-spéléologie (Frédéric Swierczynski), un guide de montagne (Sébastien Devrient) et un défi un peu «barjo»: plonger à plus de 6000 mètres d’altitude, sur les flancs du volcan de l’Ojos del Salado en Argentine, sans assistance. «Avec la simplicité et la légèreté comme seul guide, pour comprendre la nature et s’y immerger tout à fait», lyrise joliment Carole Dechantre en introduction.

Par sa réalisation soignée, Sébastien Devrient s’épanche longuement sur les préparatifs, essentiels, et le chemin, compliqué par la météo et le manque d’eau. Un «comble» pour le duo, pourtant jamais résigné dans la quête de la vie «eau-delà» de leur imaginaire. Patients ils ont été – tout comme le…