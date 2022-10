Un bancomat explose à Rossens

APPEL À TÉMOIN. Vendredi, vers 2 h 15, le Centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale était informé qu’une déflagration s’était produite à Rossens. «Rapidement sur les lieux, les patrouilles ont constaté qu’un distributeur à billets avait explosé et que plusieurs personnes avaient pris la fuite dans une direction inconnue, éventuellement à bord d’une voiture rouge», communique la police. Un important dispositif de recherche composé de plusieurs patrouilles fribourgeoises avec l’appui des polices cantonales vaudoise et bernoise, n’a, pour l’heure, pas permis de retrouver les auteurs.

L’engagement d’un inspecteur du commissariat d’identification judiciaire a également été demandé. Le groupe NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) de la police cantonale…