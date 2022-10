Un bilan positif pour le Giron et sa Fête

Avec un bénéfice de plus de 224 500 francs, La 61e Fête du Giron des musiques de la Glâne a été une réussite. Et ce malgré les complications dues au Covid. L’assemblée du Giron, réunie samedi, a aussi présenté des comptes sains, malgré une petite perte.

ANGIE DAFFLON

MUSIQUE. «Le comité d’organisation n’a jamais baissé les bras et a travaillé d’arrache-pied pour que la fête soit belle. Et elle le fut!» Les mots de Laurence Guénat, présidente du comité d’organisation de la 61e Fête du Giron des musiques de la Glâne, résument la complexité et la réussite de cette édition 2022. Cette dernière s’était tenue à Siviriez du 26 avril au 1er mai.

Face à l’assemblée du Giron des musiques de la Glâne, réunie samedi à Vuisternensdevant-Romont, Laurence Guénat a rappelé que le Covid et ses suites ont…