Un cyclocross «centenaire» à Bulle

CYCLOCROSS. Pour le centième anniversaire de la Pédale bulloise, le cyclocross fait son retour dimanche dans le chef-lieu gruérien. «Pour marquer le coup, nous voulions organiser une course nationale ou internationale», explique le président d’organisation sorensois Alain Bard (photo). C’est chose faite avec le Cyclocross «1922», une compétition faisant office de troisième étape de la Coupe de Suisse et inscrite au calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI).

Au total, plus de 170 cyclistes seront au départ de la zone sportive de Bouleyres dès 9 h. Les courses amateurs et juniors auront lieu le matin, alors que les épreuves estampillées UCI auront lieu à partir de 13 h. Avec en point d’orgue, la course élite masculine à 15 h 15. «Avec des concurrents français, belges ou encore…