Un langage où règne le silence

SYLVOTHÉRAPIE. Parfois, la frénésie de la vie nous dépasse. Réaction viscérale: sauter dans le train pour partir. Pas loin, juste prendre l’air. Me voilà donc, quelques pages de bouquin et changements de transport public plus tard, les poumons grands ouverts, sur les hauteurs

de Nendaz, en Valais. Je quitte la station, en direction de la Croix de Jean-Pierre et de Tracouet. Aucune destination n’est arrêtée, aucun but ne dicte cette échappée vitale. L’urgence appelle la spontanéité. Il suffit de se dire, «voyons où mes pas et mon envie vont me mener», puis de se laisser guider. Exercice – au combien délicieux – de lâcher prise total à l’heure du contrôle absolu.

Jumelles au cou, je pars à la recherche de l’inspiration naturaliste. J’ai pris mon carnet et mes crayons, certainement grâce à…