Un peu de suspense, pas tout à fait du Hitchcock

Carole Fives

QUELQUE CHOSE À TE DIRE

Gallimard, 176 pages

Elsa Feuillet, jeune romancière qui peine à trouver la reconnaissance publique et critique, voue une admiration sans borne à la grande Béatrice Blandy. Cette écrivaine de renom vient de disparaître et Elsa place en exergue une de ses phrases dans son nouveau livre. Surprise, elle reçoit un jour une lettre de Thomas Blandy, mari de la disparue, qui se dit «très touché» et souhaite la rencontrer. Une relation va s’engager, au point que la jeune autrice prend peu à peu la place de son modèle.

Plutôt que de cacher ses références, Carole Fives insiste sur les renvois à Hitchcock, en particulier à Vertigo et Rebecca (au film comme au livre de Daphné du Maurier). Et c’est vrai que l’on retrouve un peu de ce suspense trouble dans ce…