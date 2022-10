Une stratégie jugée peu ambitieuse

BIODIVERSITÉ. Les associations fribourgeoises de défense de la nature ne sont pas satisfaites de la stratégie cantonale biodiversité (SCB) qui était en consultation jusqu’à fin septembre, c’est le moins qu’on puisse dire. Dans un communiqué, WWF, Birdlife, le cercle ornithologique de Fribourg et Pro Natura dénoncent le manque d’ambition du canton. «Les mesures proposées ne permettront pas de freiner le déclin rapide de la biodiversité observé dans le canton de Fribourg», estiment ces organisations.

Elles demandent au Conseil d’Etat de rendre sa stratégie et son plan d’action plus solides. Elles exigent davantage de ressources humaines et financières. «En outre, l’absence combinée tant d’un état des lieux initial que d’objectifs définis fait qu’il sera impossible de vérifier et d’évaluer…