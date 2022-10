Vers une guerre sans fin?

A propos de la guerre en Ukraine.

Quand on prend acte du discours de Poutine après l’annexion illicite des territoires ukrainiens du Donbass, il n’y a plus de doute. Il ira jusqu’au bout de la guerre qu’il a déclenchée. Toute attaque contre ces territoires sera considérée comme une agression directe contre la Russie. Ainsi Poutine retourne-t-il une situation compromise à son avantage alors qu’il a perdu dans le Donbass des portions entières de terrain désormais en mains ukrainiennes. Il pose du coup un jalon pour poursuivre la guerre et annonce une escalade inévitable en mobilisant 300 000 réservistes.

Les Ukrainiens n’ont plus d’autre choix que de répondre à cette menace en rejetant toute négociation. Zelensky rappelle fermement l’indépendance du pays acquise en 1991 et réclame une…