Voyage éprouvant dans l’âme obscure d’un objet du désir

Il semblerait que le film Blonde divise. Consacrée à la plus grande star féminine du monde Marilyn Monroe et mise en ligne par Netflix il y a une semaine, cette œuvre dérangeante, car quasi organique, mélange esthétisme sublime et vision radicale d’un destin tragique.

Mes chats, ma télé et moi

DESTIN. Celles et ceux qui seraient attirés par l’aspect «érotico-trash» du film Blonde peuvent passer leur chemin. Savamment orchestrée depuis cet été par Netflix – le film est interdit aux moins de 18 ans – cette communication autour «d’une œuvre sulfureuse» est complètement survendue. Si c’est juste un enchaînement de scènes torrides qui est recherché, autant rester sur 365 jours (sorte de Cinquante nuances du beauf), si tant est qu’il est possible d’être émoussé entre deux fous rires devant la…