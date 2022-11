«On ne pouvait pas rêver mieux»

Fabien Ropraz et sa partenaire sont devenus vice-champions du monde de rock acrobatique à Lyon. Le Gruérien revient sur ce retour riche en émotions.

QUENTIN DOUSSE

ROCK ACROBATIQUE. C’est l’histoire d’un «coup de folie» gagnant, d’un ultime «kiff» en compétition auréolé d’un titre: celui de vice-champion du monde de rock acrobatique. Fabien Ropraz savoure autant qu’il peine à réaliser la performance avec sa partenaire russo-suisse Ioulia Ioudina, samedi dernier au championnat du monde disputé à Lyon. Séquence émotion avec le Sorensois de 37 ans.

De «bronzés» en 2014 à favoris éliminés en 2015, vous voilà avec la médaille d’argent mondiale autour du cou. Inespéré?

Fabien Ropraz: Oui et non. Sept ans après notre dernière compétition, Ioulia et moi avons accepté de relever le défi de notre…