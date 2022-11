«Fous» du volant en nombre ce week-end à Bulle

BADMINTON

La Bull’minton Cup ne connaît pas la crise. Pour sa 26e édition, plus de 210 badistes s’affronteront ce samedi et dimanche à la salle omnisports à Bulle. «On a même dû refuser du monde, regrette Alexandre Schlöder, responsable junior du BC Bulle. Cette augmentation des inscriptions (de 20% environ) s’inscrit dans le mouvement général du badminton en Suisse romande. Tous les tournois ont repris à fond cette année!» A Bulle ce week-end, les matches débuteront à 8 h. La finale double mixte est prévue samedi dès 12 h, les finales simples dès 19 h, et les finales doubles dimanche dès 14 h 15. QD