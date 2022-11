RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Douleurs: et si c’était les fascias?

Cette passionnante enquête résume ce que la science sait aujourd’hui de notre tissu fascial, cet organe méconnu et vital qui suscite parmi les chercheurs en médecine un intérêt et un espoir croissants. Depuis une dizaine d’années, le tissu fascial, qui entoure à la manière d’un bandage à la fois dense et irrégulier les éléments composant notre corps (nos organes, nos muscles, nos os), mobilise un nombre croissant de recherches. Encore largement mystérieux pour la science, ce gigantesque réseau de fibres blanchâtres, qui relie toutes ces parties et, surtout, leur permet de fonctionner ensemble, commence à dévoiler une partie de ses pouvoirs grâce aux études de plusieurs pionniers interrogés ici, anatomistes et médecins,…