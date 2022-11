BOTTERENS

André Raboud s’est endormi paisiblement le 24 novembre dans sa 83e année, entouré de l’amour de sa famille. Un dernier hommage lui a été rendu le 28 novembre en l’église St-Othmar de Broc.

André voit le jour le 27 avril 1940 à Villarsiviriaux dans le foyer d’Henri et Julie Raboud. Il grandit entouré de ses huit frères et sœurs. Ses parents étant agriculteurs, il aida dès son plus jeune âge à la ferme. Il effectua son apprentissage de fromager à Botterens, puis s’y installa. Il y fit la rencontre de Marie-Thérèse Brügger et l’épousa en 1964. De leur union naquirent deux filles et un garçon. La famille s’agrandit avec l’arrivée de quatre petits-enfants et deux arrièrepetites-filles. Il construisit lui-même une grande partie de sa maison à Botterens, en 1970.

A la suite d’un…