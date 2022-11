M6, JEUDI, À 23 H 10

Grâce à une enquête de plusieurs mois, aux témoignages exclusifs «d’arnacœurs» confrontés à la parole des victimes et à l’analyse d’experts psychologiques et d’enquêteurs, ce documentaire permet d’entrer dans la tête de ces nouveaux escrocs nés des réseaux sociaux, pour comprendre comment ils basculent, quelles sont leurs méthodes et pourquoi personne, ou presque, ne leur résiste. ■