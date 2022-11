Basse immunité collective

GRIPPE SAISONNIÈRE. «En raison de deux années consécutives avec une circulation plus faible du virus de la grippe, l’immunité collective de la population reste plus basse», constate la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). «Les mesures pour limiter la propagation du Covid-19 ont très certainement contribué à freiner sa propagation au début de l’hiver 2021/2022. La levée progressive de ces mesures début 2022 explique très probablement l’augmentation des cas de grippe qui a suivi, en particulier la vague tardive survenue en mars 2022.»

La grippe a donc fait son retour l’hiver dernier et la DSAS recommande la vaccination dès maintenant, en précisant «qu’il n’y a aucune contre-indication à faire en même temps le vaccin contre la grippe saisonnière et celui contre le…