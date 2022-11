HAUTES ÉCOLES

La directrice de la Formation et des affaires culturelles, Sylvie Bonvin-Sansonnens, a été nommée vice-présidente de la Conférence suisse des hautes écoles. Cet organe politique est présidé par le conseiller fédéral Guy Parmelin et compte deux viceprésidents, choisis au sein des gouvernements cantonaux. Avec cette nouvelle fonction, Sylvie Bonvin-Sansonnens intègre également le comité de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l’Instruction publique.