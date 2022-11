LOTERIE ROMANDE

Dans l’article de mardi consacré aux paris sportifs, la directrice Communication de la Loterie Romande, Danielle Perrette, est citée. Une des phrases qui lui est attribuée – «D’ailleurs, les gains ne progressent plus tellement en 2022» – porte à confusion. On parle là des gains de la LoRo et non des gains des parieurs. Le terme était mal choisi, il aurait fallu écrire: «D’ailleurs, le produit brut des jeux des paris sportifs de la Loterie Romande sera stable en 2022.»