Cancer au travail, aide aux entreprises

La Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg et la Ligue fribourgeoise contre le cancer s’associent pour lancer une prestation d’accompagnement pour les entreprises lorsque se déclare un cas de cancer.

ÉLODIE FESSLER

ÉCONOMIE. Chaque jour, cinq Fribourgeois sont diagnostiqués d’un cancer et deux tiers d’entre eux sont actifs professionnellement. Si la nouvelle a l’effet d’une bombe auprès de la personne concernée, elle bouleverse aussi son statut de collaborateur et la vie de l’entreprise au sein de laquelle elle exerce. C’est sur ce volet précis que se sont penchées la Chambre fribourgeoise de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF) et la Ligue fribourgeoise contre le cancer (LFC).

Les deux entités ont présenté, vendredi à la presse, leur accompagnement…