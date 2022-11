Carole Cordey quitte le Conseil communal

BOSSONNENS

Elue en mai 2019 et responsable du dicastère des structures d’accueil de l’enfance, de la jeunesse, des affaires sociales, du cimetière et du culte, Carole Cordey a démissionné de l’Exécutif de Bossonnens. La Veveysanne dit regretter son départ. «Je m’en vais pour des raisons professionnelles. Je ne parviens plus à me montrer aussi disponible que je le souhaiterais. Emotionnellement, il a été difficile de prendre cette décision, car je quitte une famille avec laquelle je m’entendais très bien.» La commune invite les personnes intéressées à reprendre ce poste à déposer une liste composée d’au moins vingt signatures de citoyens jusqu’au 5 décembre à midi. VAC