Ces erreurs qui coûtent à Manon Monnard

Défaite en finale des championnats de Suisse individuels, Manon Monnard visait l’or. La judoka attalensoise dresse le bilan d’une saison faite de hauts et de bas.

GLENN RAY

JUDO. «J’étais partie pour le titre, j’avais bien commencé ma finale et j’ai commis une erreur qui m’a été fatale.» Battue en finale des championnats de Suisse individuels des – 57 kg par Binta Ndiaye, Manon Monnard ne cachait pas sa frustration au bout du fil. «Je suis déçue de la manière dont j’ai perdu, poursuit la judoka attalensoise au téléphone. Je m’incline sur une erreur de changement de pied. Je savais que je ne devais pas laisser traîner ma jambe et elle en a tout de suite profité en me fauchant.»

Un o-uchi-gari décisif plus tard et Manon Monnard devait se contenter de la médaille d’argent. La déception…