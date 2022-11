Ces Russes devenus zombies

Dans un essai-pamphlet cinglant, Iegor Gran s’attache à comprendre comment la Russie, son pays d’origine, a transformé ses habitants en «zombies». Une lecture édifiante sur la psychologie d’un peuple et les racines de la guerre.

ÉRIC BULLIARD

Souvent, on se dit qu’il doit grossir le trait. Mais Iegor Gran donne des sources, étaie ses propos, argumente ses analyses et l’on sort de cette (brève) lecture édifié, effrayé. Avec l’impression d’avoir touché le cœur d’une folie collective dont on n’est pas près de voir la fin.

Z comme zombie a la virulence du pamphlet et la pertinence de l’essai sociopolitique. Iegor Gran s’est attaché à comprendre et, surtout, à faire comprendre son pays d’origine, ses habitants et leur mentalité. Né à Moscou en 1964, il est arrivé à l’âge de 10 ans en France, où…