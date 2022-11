Combattre sabre au poing, pourquoi pas?

Parmi les envies jamais assouvies et donc susceptibles d’alimenter cette chronique, le combat au sabre.

JEU DE MAINS. Depuis quelques années, je pratique l’escrime. Un rêve de gosse et une preuve de maturité. Rêve de gosse parce que j’ai été bercé par Fanfan la Tulipe, le Bossu, la Tulipe noire, Cartouche et consorts, toutes les capes et toutes les épées du vieux cinéma français…

Malheureusement, pour un gamin de Rueyres-Treyfayes dans les années 1970- 1980, certains sports restent inaccessibles. Ensuite, on grandit et on oublie un peu ce genre de rêves. On se dit que oui pourquoi pas, on a bien envie mais quand même c’est compliqué, on n’a pas trop le temps, une autre fois sans doute… Là, c’est fait.

Pourquoi une preuve de maturité? Parce que, à partir d’un certain âge et surtout d’un…