Comme suspendues à leur rêve de légèreté

La Gruérienne Sabrina Postiguillo et sa partenaire Sarah Heim ont terminé 4es au championnat du monde de cerceau aérien. Récit.

QUENTIN DOUSSE

POLE SPORTS. Quatre minutes de rêve au presque parfait. Voilà ce qu’ont vécu Sabrina Postiguillo et Sara Heim au championnat du monde de pole sports, le weekend dernier à Lausanne. Un rêve au presque parfait, disait-on, car les deux partenaires en équipe nationale ont terminé au pied du podium pour lequel elles s’entraînaient depuis de nombreux mois. Le titre dans leur discipline – le cerceau aérien – revenant à un duo sud-africain.

«Même si on y allait pour gagner une médaille, on est super contentes et fières de notre prestation, retient Sabrina Postiguillo. On a tout donné durant quatre minutes, sans rien voir passer ni commettre d’erreurs malgré…