Conan, l’aventure en grand format

Conan le barbare a toujours été un personnage hors normes. L’illustrateur Valentin Sécher en fournit une preuve éclatante.



ROMAIN MEYER



Depuis la mort de son créateur Robert E. Howard en 1936, Conan s’est installé définitivement au sommet du grand pot-pourri de la culture populaire. Le Cimmérien est sorti de cette prison dorée de l’univers geek pour devenir une icône universelle relancée par la mode des univers à la Tolkien (Le Seigneur des anneaux) ou Martin (Game of Thrones). A l’origine de l’heroic fantasy, le grand barbare poursuit son existence depuis plusieurs années à travers des séries signées Marvel ou les excellentes adaptations BD – fidèles et francophones! – publiées par Glénat. On peut dorénavant ajouter une nouvelle pierre au sommet de l’édifice et elle est signée par…