Coups de sang

FRANCE 2, VENDREDI, À 21 H 10

François Delgado est capitaine de police au SRPJ de Lyon. Alors qu’une fois de plus, il va faire libérer sa mère Mireille, on lui annonce que Justine, sa fille de 20 ans a été rouée de coups de pieds et serait morte d’une hémorragie interne. Tout accuse Ryan Kowalsky, un ami d’enfance de la jeune fille qui nourrissait des sentiments amoureux pour elle. Il a été arrêté, hagard, alors qu’il prenait un train après avoir fui le lieu du meurtre.

Ryan clame pourtant son innocence. François entre alors en conflit avec sa propre mère, au sujet de l’identité de ce coupable. Pour Mireille cette culpabilité est tout simplement inconcevable et rien ne lui fera changer d’avis… ■