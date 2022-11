Courte défaite sur la route du FC Bulle

Pas déstabilisés par la sortie sur blessure précoce de Florent Genoud, les Bullois ont ouvert la marque grâce à Diogo Carraco d'une superbe frappe des vingt mètres (27e, 0-1). Las pour Lucien Dénervaud, ses hommes n'ont pas maintenu la cadence et progressivement laissé les Zougois prendre confiance. Un autogoal du malheureux Diogo Dos Santos (49e, 1-1) a précipité la perte des Bullois, avant que le Zougois Wiskermann n'inscrive le but de la victoire à la 72e (2-1). Le FC Bulle ne reviendra pas et concède une nouvelle défaite à l'extérieur.

A l'heure de l'analyse, Lucien Dénervaud ne parvenait pas à expliquer l'inconstance de son équipe hors de ses bases. Passée la frustration, le technicien pâquiésan devra trouver les mots pour remobiliser les siens avant la réception de Bâle M21, samedi prochain au stade de Bouleyres.

Retour complet sur cette rencontre Cham-Bulle (2-1) et analyse à lire dans La Gruyère de mardi.