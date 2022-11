Dans la tête... d’un célibataire

RTS 1, MERCREDI, À 20 H 10

Même si la figure du vieux garçon ou de la vieille fille tend à disparaître, il n’en reste pas moins qu’on continue à se faire une idée un peu malheureuse des personnes qui vivent seules. Le bonheur et l’épanouissement personnel seraient réservés à celles et ceux qui traversent la vie en couple! Pourtant les célibataires représentent une tranche de la population toujours plus importante et la plupart d’entre eux se sentent épanouis dans la vie. Témoignages à l’appui, l’émission donnera un visage plus réaliste de la vie en solo. Elle donnera notamment la parole aux nouvelles générations, pour qui cette binarité entre «célibataire» ou «en couple» ne représente plus vraiment la diversité des rapports affectifs. En Suisse, 37% des ménages sont composés d’une seule…