Davantage de respect pour L’esprit du Comptoir gruérien les employés communaux

Davantage de respect pour les employés communaux

A propos des déchets qui traînent dans la rue.

J’aimerais féliciter la personne «bien élevée» qui n’a rien trouvé de mieux que de laisser un sac de commissions, plein de bouteilles en plastique, de boîtes, de verres de Nutella, pas nettoyés et moisis, à côté des containers du chemin des Mosseires. Bien sûr, le sac étant en papier, le fond était cassé et le contenu s’est déversé dans ma voiture – il m’a fallu plus d’une heure pour nettoyer correctement ces immondices pour les amener enfin à la déchetterie.

Vous vous demandez sûrement de quoi je me mêle. Je souhaite simplement davantage de respect pour les employés de la ville de Bulle, si souvent confrontés à ce genre de situations méprisantes. Didi Magnin, Bulle

L’esprit du Comptoir…