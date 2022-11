Derrière l’exploit sportif, la découverte d’un homme

FILM

Davina et Sébastien Montaz-Rosset

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

Montaz-Rosset Studio, 70’

«Je pleure, car j’ai dû beaucoup m’engager et je ne sais pas où j’ai mis la limite.» La séquence d’ouverture résume à merveille le film De l’ombre à la lumière (70’), à l’affiche du festival Montagne en scène, en tournée à Bulle notamment. Ce film raconte une performance inédite: escalader la voie Rolling Stone, dans les Grandes Jorasses, en hiver et en solitaire. «De l’alpinisme de Tchetchène, du rusticos! Mais j’aime bien quand je me fais défoncer», glisse le facétieux Charles Dubouloz.

Derrière l’exploit sportif, le film offre la découverte d’un personnage. Drôle, authentique et diablement attachant. A tout instant dans la voie, Charles Dubouloz confie ses doutes, ses peurs, sa grande fatigue, sa…