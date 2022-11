Deux tomes plus vrais que nature

BANDE DESSINÉE. Quels rapports étranges entretiennent la fiction et la réalité? Le créateur est-il au milieu ou au-dessus de ses créations? Dans quelle dimension vit alors le lecteur… Plusieurs auteurs de BD se sont amusés de ces questions en mettant en scène ces relations entre ces intervenants venant de mondes bien éloignés. On pense notamment à Marc-Antoine Mathieu, qui a construit son œuvre sur ces réflexions ou encore au Promethea d’Alan Moore ou The Unwritten de Mike Carey. Deux titres sont à ajouter à cette liste: Crossover et The Plot Holes.

Dans le premier, Sean Murphy s’essaie à corriger les mauvaises histoires avant qu’elles ne disparaissent. Dirigés par l’Editrice, les Inco-Errants, une équipe composée de plusieurs personnages venant de genres littéraires divers, tentent de…