RTS 2, MERCREDI, À 20 H 10

D’une «skinny house» à l’univers du créateur d’Alien

L’équipe de l’émission Ding Dong: montre-moi ta maison sillonne la Suisse et découvre des espaces de vie insolites voire incroyables. Cet épisode va tout d’abord nous conduire dans un «jardin d’art» où Reto Bärtschi s’est créé un monde fantastique et où tout devient performance artistique. Puis nous irons visiter une «skinny house» et nous émerveiller devant l’ingéniosité de sa conception. Nous découvrirons ensuite une maison tout en béton, étonnamment lumineuse et fonctionnelle, avant de terminer notre périple dans un lieu hors du temps, chez la veuve de l’artiste Hans Ruedi Giger, le créateur oscarisé du personnage d’Alien. ■