Dominic Lobalu, le talent et le sourire de la Corrida

Pour son retour attendu au calendrier pédestre, la Corrida bulloise a offert un beau spectacle samedi au cœur du chef-lieu gruérien. Une 45e édition qui a vu la victoire record du Sud-Soudanais Dominic Lobalu. Rendez-vous est donné le 18 novembre 2023.

QUENTIN DOUSSE

CHEZ LES HOMMES. Dominic Lobalu s’est présenté à Bulle en favori, le sourire jusqu’aux oreilles et les regards braqués sur lui. Il est reparti en vainqueur, le sourire intact et sous les acclamations d’un public ébahi. Par sa performance sur le bitume – la meilleure de l’histoire – et par sa vitalité sur le podium. Le Sud-Soudanais dansant et s’immortalisant allègrement avec Unor, le taureau qu’il se résoudra à lâcher. «C’est juste fabuleux», savourait Jean-Bernard Repond, un coureur et président ravi de revivre les émotions…