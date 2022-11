Elisabeth Vallélian

née Magnin

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Elisabeth, dite Betty, Vallélian est née le 15 août 1945 à Semsales. Elle était la troisième des quatre enfants de Charlotte et Félix Magnin. Elle fit ses écoles au village avant de pratiquer le métier de couturière à l’atelier de couture Magistris, de Semsales.

Le 4 octobre 1967, elle épousa Pierre, dit Pierrot, Vallélian, de Châtel-Saint-Denis. Ils vécurent heureux et unis durant cinquante-cinq ans. Ensemble ils eurent la grande joie d’avoir deux filles, Sophie en 1970, et Isabelle en 1976, ainsi que trois petits-enfants, Emma, Sam et Jules. Elle fut une grand-maman extraordinaire avec ses petits-enfants qu’elle chérissait par-dessus tout et qu’elle aimait appeler «ses rayons de soleil».

En 1989, elle eut l’immense douleur de perdre sa fille Sophie dans un…