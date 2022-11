Et le caractère populaire?

Après le match Suisse-Cameroun vécu à la Woodball Arena.

Le football est le sport populaire par excellence. Pratiqué, suivi et discuté par tous, le ballon rond rassemble les personnes de toutes les origines, générations et classes sociales. Partout, sauf peut-être à Bulle, semblerait-il, et précisément à la Woodball Arena.

C’est dans cette fan zone que j’ai décidé de suivre le match Suisse-Cameroun ce jeudi. Je souligne l’excellente initiative pour réunir les supporters pour ce Mondial, et ce malgré les inacceptables pratiques du Qatar. En revanche, quelle ne fut pas ma surprise à la mi-temps lorsque j’ai souhaité brièvement saluer un ami se trouvant dans la zone VIP. Accès strictement refusé car payant et réservé aux entreprises.

Si je comprends le motif financier, avec des sponsors…