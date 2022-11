JUDO

Le Judo-club Bulle organise ce dimanche les championnats fribourgeois par équipes à la salle CO2 de La Tour-de-Trême. Dès 14 h, les catégories écoliers, espoirs/juniors et élites se mesureront à l’occasion de ces finales. A noter que le matin même, le championnat individuel romand et de la Suisse latine des écoliers et écolières A se déroulera dans la même salle.