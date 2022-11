Fribourg devient une marque

Fribourgissima a lancé une marque territoriale. Le but est de rendre le canton plus visible.

IDENTITÉ. L’union fait la force. C’est pourquoi une nouvelle identité de marque du canton, autrement dit, une marque territoriale, vient d’être lancée. «Si je devais faire une métaphore footballistique, cela permettra de passer de la ligue régionale à la Super League», a comparé Pierre- Alain Bapst, directeur de Terroir Fribourg. Et le conseiller d’Etat Didier Castella, directeur des Institutions, de l’agriculture et des forêts, de renchérir: «Le but est d’avoir une identité graphique commune, qui porte les valeurs fribourgeoises, afin que notre région soit plus forte et plus visible.» Tout en précisant que de telles marques existent ailleurs, comme en Bretagne.

Le projet a été lancé par…