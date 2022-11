RFSM

Le conseil d’administration du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) a validé la nomination du Dr Gianfranco Masdea qui deviendra médecin directeur adjoint du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour personnes âgées. Ce binational suisse et italien a 50 ans. Il est diplômé à la fois en médecine et en pharmacie. Il travaille depuis 2008 au RFSM avec un petit passage au CHUV, à Lausanne, en 2012.