née Jaquet

GRANDVILLARD

C’est au soir du 7 novembre que Gisèle Raboud, entourée de ses enfants, s’en est allée rejoindre les étoiles.

Gisèle est née le 12 juillet 1932 à Sommentier, village dans lequel ses parents Léonard et Marie Jaquet tenaient la laiterie. La famille déménagea à Grandvillard pour reprendre la fromagerie. Gisèle était la troisième d’une fratrie de six enfants. Elle suivit l’école à Grandvillard et fit ensuite l’école ménagère. Puis, elle travailla à la laiterie pour apporter l’aide nécessaire pour nourrir les occupants de la longue tablée de la cuisine.

Durant sa jeunesse, Gisèle tomba amoureuse de Noël Raboud, un jeune agriculteur de Grandvillard. Marié le 8 novembre 1955, le couple comptait donc 67 années de mariage. De cette union naquirent quatre enfants, Bruno,…