A-ha, une certaine hébétude face à la nature

MUSIQUE

A-ha

TRUE NORTH

Sony

Au mitan des années huitante, A-ha révolutionne l’industrie musicale avec son clip Take on me, qui oscille entre réalité et dessin. MTV vit une ascension fulgurante et la pop guimauve du trio norvégien colle à merveille à cette chaîne de télévision qui passe en boucle de la musique pour ados. Grâce à sa voix doucereuse – et aussi à son minois de bellâtre – Morten Harket fait chavirer la planète avec des tubes synthétiques tels The sun always shines on T.V. ou Hunting high and low, sans parler de la bande originale de l’excellent James Bond The living daylights.

Après une brève séparation et un long passage au purgatoire, A-ha a récemment retrouvé un nouveau public, friand de ses friandises pop sucrées. Enregistré au-delà du cercle polaire, ce 11e album intitulé…