SÂLES

Henri Menoud s’en est allé le 25 octobre dernier, dans sa 95e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 29 octobre en l’église de Sâles.

Henri était un homme généreux. Il était le sixième enfant d’une fratrie de dix, il a très vite appris à partager. Il a grandi dans la ferme familiale, entouré des animaux. Et c’est tout naturellement qu’il devint agriculteur. Il se passionna pour l’élevage des red holstein. Pour lui, il était primordial d’avoir une bonne race. Homme ouvert, il avait soif de savoir. Comme oncle et parrain, il s’intéressait aux jeunes et discutait volontiers avec eux. Il avait beaucoup d’humour et riait de bon cœur.

En 1963, lui et ses deux frères ont acquis le domaine Pra-Mori. Henri allait y demeurer jusqu’à la fin avril 2022. En 1964 il épousa Cécile.

Après le…