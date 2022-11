Huit femmes entre tempêtes et granit

Cet été, huit grimpeuses et navigatrices ont rejoint le Groenland en voilier depuis la France pour faire la première ascension d’un bigwall. Récit de cette expédition, baptisée Via Sedna, avec la guide de montagne valaisanne Caroline North.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Eté 2022. En pleine canicule, huit femmes embarquent sur un voilier: Northabout, le bien nommé. Elles sont quatre navigatrices, trois grimpeuses et une photographe, de pays et d’horizons différents. De juin à septembre, elles ont navigué contre vents et marées pour rejoindre le Groenland, au-delà du cercle polaire arctique.

Jointe par téléphone alors qu’elle se trouve en Amérique latine – où elle vit une partie de l’année – la guide de montagne valaisanne Caroline North se remémore avec fierté, et encore un peu de fatigue,…