Improvisation et hip-hop américain

ÉBULLITION. Fin de semaine pleine de contrastes pour Ebullition: ce jeudi, la salle de la rue de Vevey accueille une nouvelle soirée des Improvisibles, intitulée A table avec Etienne Corpataux, du nom de l’improvisateur fribourgeois invité. Et du concept proposé, qui tourne autour de la table.

Samedi, place au hip-hop venu des Etats-Unis, avec Injury Reserve. Ce trio a vu le jour à Phoenix, Arizona, en 2013 et a enregistré sa première mixtape chez le dentiste, d’où son nom: Live from the dentist office. Depuis, le groupe a déménagé à Los Angeles et a perdu un de ses membres fondateurs, Stepa J. Groggs, mort subitement à 32 ans, en juin 2020. Sorti l’année dernière, By the time I get to Phoenix lui rend hommage. Selon le prestigieux magazine The New Yorker, Injury Reserve a trouvé la…