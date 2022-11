Jacqueline Genoud-Fornerod

Aux aurores du 11 octobre, Jacqueline s’en est allée rejoindre les étoiles. Elle était l’aînée d’une fratrie de neuf enfants. Jacotte a vu le jour le 27 mars 1946 à Forel (Fribourg) dans le hameau des Planches.

Très tôt, elle a aidé ses parents aux travaux de la ferme. Les sacs de pomme de terre, les moissons, les gerbes de blé et faire les moillettes faisaient partie de son quotidien. Elle a aussi largement aidé à élever sa grande famille. Après sa scolarité, elle a travaillé à l’usine Favag à Estavayer-le-Lac et par la suite au Café de la Gare au Pâquier. En 1963, elle a rencontré Gérard et ils se sont mariés le 17 juin 1967 et ont fêté leurs 55 ans de vie commune en juin dernier. Jacotte a travaillé plus de vingt ans dans l’entreprise Siemens à Palézieux et quatorze ans dans l’usine…